Préinscriptions en ligne à l’UDC : Un parcours du combattant pour les nouveaux bacheliers

Pour l’année académique 2023-2024, l’Université des Comores (UDC) a introduit un système de préinscriptions en ligne. Toutefois, cette nouvelle méthode est perçue comme difficile et complexe par les nouveaux bacheliers, tels qu’Abdou Djabir, qui la qualifie d’« irréfléchie ». Beaucoup d’étudiants comoriens ne sont pas familiarisés avec l’outil informatique, et la situation est aggravée par les problèmes de connexion internet dans certaines régions du pays. Djabir compare la situation aux pays étrangers où les étudiants ont accès à des conditions plus favorables, telles que le Wifi à domicile et une formation informatique dès le lycée. Il souligne que, aux Comores, les étudiants sont plus habitués aux téléphones qu’à l’ordinateur. Djabir appelle le ministère de l’Éducation nationale et l’UDC à mettre en place des conditions plus propices pour faciliter les démarches administratives des nouveaux inscrits. Il suggère que la sensibilisation et la formation seraient des atouts majeurs pour aider les nouveaux bacheliers dans ce processus.

ANTUF Chaharane