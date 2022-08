Polémique Stérile sur l’Interview de Me Fahmi Said Ibrahim

Connaissant bien le professionnalisme journalistique de Monsieur Ali Moindjié, je ne peux me permettre de le taxer de vouloir faire le buzz, suite à l’interview que Me Fahmi Said Ibrahim a accordée à la Gazette des Comores, relative aux multiples commerces de proximité qui pullulent dans la capitale.

Je doute fort que mon ami Moindjié ait suivi l’intégralité de son interview.

On le sait, l’ère de l’omni-connexion et des réseaux sociaux a digitalisé le bouche à oreilles. Un propos mal interprété ou détourné volontairement et devenant viral, peut nuire à l’image d’une personne ou causer des dommages incommensurables.

C’est pourquoi, la rigueur doit être de mise dans ce que nous écrivons, dans ce que nous véhiculons comme message et à fortiori quand on est responsable dont la parole compte.

Pour illustrer cela, il suffit de lire les commentaires qui ont suivi le poste de Monsieur Moindjié pour se rendre compte, s’il en est besoin, de la responsabilité de tout un chacun dans le traitement de l’information.

Certains commentaires sont hors-sujet, en tout cas, par rapport à la lettre et l’esprit de la thèse défendue par l’ancien Ministre sur le sujet de l’environnement économique de notre pays.

C’est à se demander si certaines personnes n’ont pas saisi la brèche pour régler des comptes personnels ou tout simplement déverser leur venin et exprimer leur haine primaire sur la personne de Fahmi Said Ibrahim.

Mais plus sérieusement de quoi s’agit-il ?

Maître Fahmi Said Ibrahim ne cesse de marteler depuis belle lurette sur l’urgence de réguler l’activité commerciale dans notre pays.

En effet, force est de constater que la quasi-totalité les investisseurs qui viennent sur place ne développent pas des activités autres que les commerces de proximité qui, certes, sont nécessaires à la population, mais ne suffisent pas à contribuer à l’essor économique du pays.

Pire, ils asphyxient les petits commerces traditionnels. Ceci n’est ni un cri xénophobe ni raciste que de vouloir réglementer les investissements des opérateurs et partenaires économiques étrangers à l’instar des autres pays.

Le pays a besoin d’investissements sur des secteurs clés, tels que, les techniques de la transformation de nos produits locaux, le tourisme, l’industrie textile.. .à titre d’exemple.

Pour abonder dans le même sens je salue les initiatives prises par le Ministre en charge de l’agriculture et du tourisme, Monsieur Houmed Msaidie, dans ces secteurs et qui, actuellement sillonne les pays partenaires et amis à la recherche des investisseurs dont le pays en a besoin.

Said Omar Badaoui