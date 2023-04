Plusieurs prostituées malgashes arrêtées à Mayotte

Une enquête préliminaire a été initiée en 2021 après une dénonciation, portant sur des faits de prostitution impliquant des jeunes femmes malgaches qui sont sur l’île comorienne de Mayotte. Cette enquête a été menée par la section de recherches de la gendarmerie française.

Les premières investigations ont permis de confirmer que les voyages de ces jeunes femmes vers Mayotte étaient financés par une femme qui les hébergeait à leur arrivée, moyennant remboursement du voyage et paiement d’un loyer. Cette femme les encourageait également à se prostituer pour y parvenir. Une première opération judiciaire a été menée en février 2023, ce qui a permis d’interpeller la femme mise en cause et de découvrir 7 jeunes femmes malgaches, dont 5 étaient qui n’ont pas de situation.

Au cours de cette enquête, les militaires ont également mis en lumière les agissements de 4 gérants d’établissements dans le sud du département, sur les communes de CHIRONGUI et de BANDRELE, où des faits de même nature pouvaient se produire.





Soibah Said