Plusieurs comoriens arrivés en Irak pour le grand pèlerinage

Demain 17 septembre 2022, 25 millions de chiites dont plusieurs comoriens sont arrivés à Karbarla en Irak pour ce grand événement qui regroupe 20 fois plus de musulmans que le pèlerinage par exemple.



Cheick Mouhidine Abdallah alias Alexis grand responsable des chiites aux Comores et Utadh Mahamoud Abdallah Ibrahim sont présents pour commémorer Al Imām Hussein petit fils du prophète Mouhamad, frère de l’Imâm Hassan, fils du cousin du prophète Mouhamad ( l’Imâm Ali Ibn Abi Talib ) et fils de Fatimate Zahara fille du prophète Mouhamad Ibn Hamdillahi décapité à Karbarla en Irak par l’armée de Yazid Ibn Muhawiyya Ibn Abi Soufiane Ibn Harb.

J.B

Please follow and like us: