Plus de 24h sans électricité à Moroni, le pays est à l’arrêt

Dans la capitale, la situation est devenue inquiétante depuis hier, la coupure du courant dure depuis mercredi matin. Toute l’activité économique est complètement déréglée, des distributeurs automatiques de billets HS, des réseaux de télécommunication perturbés, des services de transfert d’argent HS, …



Mais le plus frappant c’est les trottoirs désertés par les vendeurs ambulants et les magasins fermés. Quand on pose la question du pourquoi il y a moins de monde aux rares vendeurs, la réponse est claire : nous ne vendons rien, on reste debout toute la journée sous le soleil mais nous ne vendons pas grande chose.

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde.