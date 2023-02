Pharmaciens à Moroni dans l’impasse: patients privés de médicaments vitaux

La situation est alarmante pour les pharmaciens à Moroni. En effet, ces derniers ne peuvent plus dédouaner les médicaments, mettant ainsi en danger la vie de nombreux patients. La cause de ce blocage est liée à un différend entre deux directeurs de sociétés d’Etat, celui de l’aéroport et celui de l’Anamev.

Selon nos informations, les pharmaciens sont pris entre deux feux et sont incapables de fournir les médicaments nécessaires à leurs patients. La source anonyme interrogée déplore la situation, affirmant que ce sont les malades qui en paient le prix. Les patients sont dans l’attente de leurs traitements, et les pharmacies sont dans l’incapacité de leur fournir les médicaments.

Les autorités compétentes doivent prendre des mesures rapides pour résoudre cette situation, car la santé des citoyens est en jeu.

Il est urgent que les deux directeurs trouvent un accord pour permettre aux pharmaciens de fournir les médicaments nécessaires aux patients et d’éviter une crise de santé publique.