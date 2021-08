Pénurie : Le pain est rare et des boulangeries ferment

C’est devenu un luxe de manger une baguette. Avoir du pain à Moroni devient de plus en plus difficile. Dans les stands et ronds-points comme Gobadjuu où le pain y est constamment vendu, on n’en trouve plus rien. La pénurie de la farine est la cause principale de l’absence de pain actuellement aux Comores.

«Le sac de farine est passé de 8000 à 10 000 francs dans les rares coins des marchés et magasins de la capitale où l’on peut encore en trouver», explique Daniel, épicier au marché de Volo-volo au micro de nos confrères d’Alwatwan.

Certaines boulangeries ont fermé à cause de la pénurie de farine comme les boulangeries situées à Moroni Philips et à Itsandra.