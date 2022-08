Pénurie de riz : Où sont donc les 5000 tonnes de riz annoncées par l’Onicor

Comme annoncé par le directeur général la semaine dernière, le bateau devant transporter les 5000 tonnes de riz n’a pas pointé son nez au port de Mutsamudu. Les consommateurs se demandent si l’ONICOR a réellement passé une commande.

La semaine dernière devant la presse, l’Office national d’importation et de commercialisation du riz (ONICOR) a fait l’annonce à Mutsamudu de l’arrivée de 5000 tonnes de riz ordinaire, samedi 20 août. Mais hélas la promesse n’est pas tenue. A Ndzouani on commence à parler de « mensonges et d’irresponsabilité ». Les beaux arguments du directeur général de l’Onicor, Miroidi Idarouss, fondés sur la crise sanitaire mondiale et la guerre en Ukraine ne passent plus.

L’expression selon laquelle « le gouvernement est tombé en faillite d’idées », plus de 30 opérateurs économiques seraient prêts à prendre le relais de l’entreprise publique, pour approvisionner la population en riz ordinaire, à un prix flexible. « Je pense que normalement c’est le mois prochain qu’on aura cet or blanc. Les dirigeants de la société sont incompétents. Qu’ils dégagent », lâche un commerçant de la place.

Selon, nos informations, l’ONICOR aurait commandé au début 12 000 tonnes. On leur a obligé de verser 30% au fournisseur. Le fournisseur a mené des enquêtes sur l’état de santé de cette dernière et aurait refusé de livrer sa cargaison initialement négociée. L’ONICOR aurait alors demandé à son fournisseur d’envoyer la quantité correspondant à l’acompte de 30%, d’où ces 5000 tonnes annoncées mais dont le bateau tarde à arriver.

Actuellement, selon des informations recueillies depuis Majunga, le grand bateau décharge via un palan pour embarquer dans un chalutier au nom d’Amory. Pour combien de jours. Personne ne sait. A Moroni, on parle de début septembre probablement. Hier lundi latin, nous avons essayé de joindre l’ONICOR pour des éclaircissements, personne ne répond.

Quant à la population, en cette période de forte consommation de riz, pour les cérémonies de grands-mariages, elle doit se résigner à acheter le riz de luxe à des prix qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Dans l’attente des 5000 tonnes de dépannage, c’est une cargaison de 15 000 tonnes de ciment qui décharge au port de Mutsamudu. Le Comorien se demande aujourd’hui quelle solution attendre du chef de l’Etat et de son gouvernement concernant cette crise alimentaire liée aux denrées de première nécessité ?

Nabil Jaffar / LGDC