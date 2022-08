Après concertation, la direction de FCBK Fm a pris la lourde décision de se séparer d’Oubeidillah Mchangama, journaliste vedette, lequel assurait également l’intérim du directeur, Abdallah Abdou Hassani, aujourd’hui en prison.

A ce titre, il ne nous représente plus et n’assure aucun rôle sur Fcbk Fm et sur les autres espaces d’expression de notre média.

Fcbk