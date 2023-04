La décision récente de la France de lancer une opération visant à expulser des Comoriens résidants sur l’île comorienne de Mayotte, une île sous occupation française depuis 1975 risque de créer une rupture diplomatique entre Moroni et Paris. L’opération Wuambushu, rendue publique par le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin lors de sa visite sur l’île, consiste à déployer 500 gendarmes supplémentaires sur le territoire dès le 20 avril afin d’expulser les Comoriens qui y habitent.

Cette décision est choquante et inacceptable. Depuis des décennies, Mayotte est une source de conflit entre la France et les Comores. Les Comores revendiquent la souveraineté sur l’île, mais la France a maintenu son occupation de facto en 1975, provoquant une situation de tension permanente.

En lançant cette opération, la France va à l’encontre des principes fondamentaux des droits de l’homme et de la dignité humaine. Les Comoriens sont des êtres humains qui ont le droit de vivre où ils le souhaitent et de chercher refuge dans un lieu sûr. Les expulser de force de leur lieu de résidence est une violation flagrante de leurs droits.

De plus, cette opération risque de provoquer une crise humanitaire majeure. Les Comoriens expulsés seront laissés sans-abri et sans moyens de subsistance. La France doit prendre en compte les conséquences de ses actions et agir de manière responsable.

Cette décision risque de provoquer une rupture diplomatique entre Moroni et Paris. Les relations entre les deux pays sont déjà tendues, et cette opération ne fera qu’empirer les choses. La France doit travailler avec les Comores pour trouver une solution pacifique et durable à la question de Mayotte.