Opération Wuambushu: des militaires français accusés d’avoir volé 3 000 euros et des téléphones.

Une vidéo diffusée sur Facebook met en lumière des accusations de vol à l’encontre des militaires participant à l’opération Wuambushu à Mayotte. Un habitant, probablement un clandestin, témoigne en filmant sa case dévastée, affirmant que les forces de l’ordre ont saccagé sa maison et lui ont volé 3 000 euros et un téléphone portable.

La situation soulevée par cette vidéo suscite des inquiétudes sur le comportement des forces de l’ordre lors de l’opération Wuambushu, dont l’objectif est de déplacer des migrants illégaux des bidonvilles de Mayotte, en majorité des Comoriens, et de les expulser vers l’île comorienne la plus proche.

Ces accusations de vol mettent en question la légitimité et l’éthique de l’opération, ainsi que la responsabilité des autorités impliquées. Une enquête approfondie sur ces allégations est nécessaire pour assurer la transparence et l’équité dans le traitement des personnes concernées par l’opération Wuambushu. Les autorités doivent également prendre des mesures pour garantir que les forces de l’ordre respectent les droits et les biens des individus qu’ils rencontrent lors de cette opération.

Saïd hassane Oumouri.