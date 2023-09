Nyumakélé : La région oubliée des infrastructures routières

Depuis plus d’une décennie, Nyumakélé, la région la plus densément peuplée de l’île d’Anjouan, est confrontée à d’importants problèmes de circulation. Autrefois traversée par une route nationale, il ne reste aujourd’hui presque rien de cette infrastructure. Les conditions de déplacement sont devenues périlleuses, surtout pendant la saison des pluies, rendant la circulation des biens et des personnes extrêmement difficile. Les habitants, malgré vivant dans une région riche en culture de rente, ressentent un abandon total de la part des autorités. Ils réclament avec insistance la rénovation des routes pour garantir leur sécurité et le développement économique de la région. Le ministre de l’aménagement du territoire, Afretane Youssoufa, a évoqué des projets en cours d’étude pour la région, soulignant que Nyumakélé n’est pas une exception. La population attend avec impatience la réalisation de ces promesses.

ANTUF Chaharane