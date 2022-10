Ntsaoeuni en deuil

On vous annonce le décès de Mme Bicharifa Ahamada Mhousine, femme d’affaire et militante polituque ( maman Zelia et Faradj Mohamed Ali Amir) est décédée ce soir à Moroni.

Enterrement demain matin dans sa ville natale de Ntsaoueni.

Que sa tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis Inch’Allah

