Nouveau vol de carburant à la centrale de Voidjou : Trois agents de SONELEC arrêtés

Dans un point de presse tenu ce mercredi 25 octobre, l’avocat de la société nationale d’électricité des Comores (SONELEC), Me Idriss Saandi, a révélé un nouveau cas de vol de carburant à la centrale de Voidjou. Cette fois-ci, 3000 litres de gasoil destinés à l’approvisionnement des groupes électrogènes ont été dérobés. Trois agents de la société se trouvent déjà aux mains de la gendarmerie, signalant une enquête en cours.

Ce scénario de vol de carburant à la centrale de Voidjou n’est malheureusement pas nouveau. Devant la presse, l’avocat de SONELEC a confirmé le vol de 3000 litres de gasoil et a annoncé l’arrestation de trois agents en lien avec cette affaire. Me Idriss Saandi a déclaré qu’une enquête avait été lancée pour élucider les circonstances du vol.

Selon les informations fournies par l’avocat, la société comorienne des hydrocarbures (SCH) avait récemment livré 65 000 litres de gasoil à la centrale de Voidjou le samedi 21 octobre. La livraison a été effectuée en trois phases : 27 000 litres, 11 000 litres, et finalement 27 000 litres supplémentaires. Cependant, dès le dimanche 22 octobre, un des moteurs s’est arrêté. Les techniciens ont entrepris des diagnostics pour comprendre la source du problème et ont découvert un mélange d’eau et de gasoil dans les réservoirs.

L’avocat de SONELEC a souligné que ce mélange est problématique, car il peut causer des dysfonctionnements des moteurs. Les 3000 litres de gasoil détournés ont aggravé la situation, forçant les moteurs à fonctionner avec ce mélange nocif, ce qui a finalement conduit à la défaillance d’un des moteurs.

L’avocat a déclaré : « C’est le moteur qu’on vient juste de réviser pour amortir la situation. » Selon lui, des indices laissent à penser que les agents de service le jour du vol sont impliqués dans ce détournement de carburant. Ils ont déjà été appréhendés par la gendarmerie, mais l’enquête se poursuit.

Cependant, il est important de noter que des doutes subsistent concernant la version de l’avocat de la société. Selon un technicien de la centrale, les agents arrêtés n’ont été trouvés en possession d’aucun bidon ni moyen évident pour stocker une telle quantité de gasoil. De plus, ces agents n’étaient pas de service le soir du vol. Par coïncidence, c’est le moteur révisé qui a lâché.

Le technicien a également mis en doute la qualité des pièces utilisées dans ce moteur révisé, affirmant qu’elles étaient principalement des pièces de récupération, sans aucune pièce neuve.



Misbah Said