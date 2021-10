Nour El Fath azali aurait caché plusieurs millions en offshore selon des documents du CIA

La fuite la plus importante de fichiers de paradis fiscaux de l'histoire révèle les avoirs offshore secrets de plus de 300 politiciens et agents publics de plus de 90 pays et territoires dans les Pandora Papers.



Le fils du président Azali Assoumani, Nour El Fath est dans la liste des personnes qui cachent des millions d’euros en offshore.

Voici le lien où il est cité c’est désormais officiel : https://greatgameindia.com/pandora-papers-tax-haven-leaks/amp/#

Combien de fausses factures ? Combien de millions ?