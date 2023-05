Mladjao Anlym Abdou, un auteur, commentateur, politique et social influent, a récemment exprimé ses préoccupations quant à la capacité des dirigeants des Comores à récupérer Mayotte. Selon lui, l’absence de confiance des dirigeants en leurs propres capacités et le manque d’ambition sont les principales entraves à la réalisation de cet objectif.

Abdou affirme que les dirigeants comoriens sont plus préoccupés par leur propre enrichissement et leur jouissance immédiate que par la réalisation de grands objectifs nationaux. Il souligne que la population est passive, préoccupée par les festivités liées au mariage et à la religion plutôt que par des questions plus larges de gouvernance et de développement.

Il pose une question provocante : « On attend quel miracle ou quel personnage prophétique pour quel siècle de quelle génération pour venir s’occuper de la question ? ». Cette question met en évidence l’attitude apathique qui semble imprégner la politique comorienne.

Abdou plaide pour une nouvelle génération de dirigeants, des jeunes créatifs et enthousiastes, qui croient en leurs rêves et leurs capacités. Il exprime son doute quant à la capacité des dirigeants actuels à réaliser des projets de développement importants, comme l’électrification de tout le pays.

Pour Abdou, la récupération de Mayotte est possible, mais seulement si l’on croit en cette possibilité. « Nos gouvernants ne croient même pas en leurs capacités d’électrifier le pays entier. Comment voulez-vous qu’ils croient au retour de Mayotte ? », a-t-il conclu, soulignant le manque de confiance des dirigeants en leur propre capacité à réaliser des changements significatifs.

ANTUF chaharane