Nommé après avoir défendu Fathou avec son père à Singani

Alors que le fils et conseiller économique du président Azali Assoumani s’est rendu à Singani pour faire la prière du vendredi 23 décembre, beaucoup d’habitants ( notables et jeunes ) ont déserté la mosquée.

Resté à la mosquée, le chef du village de Singani, père du nouveau directeur du journal Alwatwan en a profité l’occasion avec d’autres notables pour plaider la nomination de son fils à la tête du journal étatique.

Cerise sur la gâteau, Nassila Ben Ali a assuré lui-même la diversion sur ce qui s’est réellement passé à la mosquée de Singani en niant la réalité et en assumant que Fathou a été bien accueilli comme un ROCK par » la crème de la jeunesse de Singani « , dans une publication suceuse qu’il a posté sur le réseau social Facebook le 25 décembre.

Non, il n’a pas été nommé grâce à des compétences mais plutôt parceque des notables ont intervenu auprès du fils du chef de l’Etat

En tant que collègue, nous espérons seulement qu’il pourra redonner Alwatwan ses vraies couleurs et qu’il ne soit pas marionnette comme Maoulida Mbae

