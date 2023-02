Ngazidja dotée d’une clinique mobile

La première dame du pays a procédé en présence de la ministre de la santé, à la mise en place de la clinique mobile de Ngazidja. Cette clinique ambulante doit contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, améliorer le suivi et les soins des femmes enceintes en leur offrant des meilleurs services à proximité, mais aussi lutter contre les violences basées sur le genre et assurer les besoins non satisfaits en matière de planification familiale.

Après Anjouan et Mohéli, c’est au tour de Ngazidja d’obtenir sa propre clinique mobile. En présence du ministre de la santé et de la gouverneur de l’ile, la première dame du pays a procédé mardi 07 février à Mitsoudje, à la mise en place de la première clinique mobile de Ngazidja. Cette clinique obtenue grâce au financement conjoint de la Fondation Axian, de la Bic- Comores, de la société Telma et de l’Unfpa, va faciliter l’accès aux soins, et va réduire considérablement la mortalité maternelle et infantile. Elle facilitera et améliorera la vie de plusieurs comoriennes à travers l’offre de services de santé de base gratuits et de proximité. Cette dernière va sillonner une centaine de villages de Ngazidja, dont certains sont encore dépourvus d’infrastructures de santé de base. Ce service permettra d’offrir 5000 consultations médicales par an et d’atteindre sur la même période 22.000 bénéficiaires.

Dans son allocution, la gouverneure de Ngazidja Sitti Farouata Mhoudine précise que cette clinique permettra d’établir un système de référence en vue d’optimiser les ressources limitées de ces patients. « Cette clinique est une réponse apportée aux problèmes inhérents d’accessibilité aux soins dont les raisons sont multiples, entre autres, les moyens de déplacement, la disponibilité des soins », déclare-t-elle.

De son côté, la marraine de l’évènement Ambari Daroueche fait savoir que cette initiative s’inscrit dans les objectifs de développement durable. « Cette clinique va non seulement contribuer à la réduction de la mortalité mais aussi au bien être de la femme, à l’accès aux soins de proximité », renchérit-elle. En outre, cette clinique répond à deux problématiques majeures qui affectent la vie quotidienne des comoriens d’une part offrir des soins en matière de santé maternelle et infantile ne répond pas à la demande.

Pour rappel, Ngazidja souffre d’un déficit en termes de ressources humaines mais aussi d’intrants et d’équipements médicaux adaptés. D’autre part, le manque de proximité des infrastructures de santé est un frein à d’accessibilité aux soins. Le directeur pays de l’Unfpa Koffi Kouame rappelle que « l’idée est de faciliter et de faire en sorte que la mère « accoucheuse » et son bébé, revient avec un sourire ».

« Aucune femme ne doit perdre la vie en donnant la vie », tels sont les mots du représentant du directeur de la société Telma Karim Attoumane. Rappelons que Telma intervient dans plusieurs secteurs, dans son approche de se rapprocher de la population. Notons que le rôle de la clinique mobile est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, d’améliorer le suivi et les soins des femmes enceintes en leur offrant des services de qualité à proximité mais aussi de lutter contre les violences basées sur le genre et d’assurer les besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Une formation sera dispensée aux personnels soignants de la clinique mobile sur le concept des services de proximité et notamment sur des thématiques préoccupantes pour la santé de la reproduction comme la planification familiale le dépistage du cancer du col de l’utérus, etc.

Andjouza Abouheir / LGDC