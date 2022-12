Netflix, débarque sur le Bouquet Huri Tv de la fibre Nafassi de Comores Télécom

Netflix, le géant américain du streaming est l’un des firmes du cinéma les plus aimés au monde. Le géants du web comme on le surnomme est désormais disponible sur le Bouquet Huri Tv de Comores Télécom. Une aubaine pour les Comoriens dont beaucoup utilisaient des comptes de leurs frères ou sœurs de la diaspora.

En effet, selon la page Facebook de la société, le bouquet Huri Tv lancé en mars dernier comporte plus de 25 chaines dont parmi elles TF1, l’Équipe 21,Ortc… et maintenant les deux géants américains YouTube et Netflix.

Il faut savoir que Netflix est un service de streaming qui permettra aux abonnés de Huri TV d’accéder à une grande variété de programmes originaux, séries, films, documentaires, et bien plus encore.

Comores Télécom à travers la fibre Nafassi semble vouloir devenir un fournisseur via lequel on peut accéder à tout.

Please follow and like us: