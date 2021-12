Mzimba déçu par Azali …mais apprécie Kiki

En conférence de presse cet après-midi à paris, l’ancien candidat de l’élection présidentielle de 2019 Ibrahim Ali Mazimba s’est attaqué au chef du gouvernement après avoir reconnu sa légitimité et sa légalité jusqu’en 2024: ” Ma position est Claire. Azali est reconnu par la communauté internationale et les instances juridiques du pays. En conséquence, il est président des Comores. Je dois vous qu’Azali m’a très déçu. A l’hôtel Alcamar Loge, on a organisé un lieu qui devait être inauguré par le président. Il n’a jamais répondu à notre invitation. Mes amis investisseurs et moi avons décidé d’abandonner la construction d’un Alcamar Loge à Moheli “, a déclaré l’ancien bâtonnier et patron d Alcamar loge.

Pour ce qui est de son avenir politique, l’ancien député n’exclut pas de rejoindre le parti politique du ministre de l’intérieur Mohamed Daoud: ” j’apprécie beaucoup le parti Orange de Kiki. Je n’exclus pas de les rejoindre “, Mzimba