Mze Abdou Mohamed Chanfiou : Désigné meilleur ministre des finances d’Afrique

L’actuel ministre des finances des Comores, Mze Abdou Mohamed Chanfiou, a été couronné du titre de Meilleur Ministre des Finances d’Afrique dans le cadre du prestigieux Prix Africain de la Gouvernance. Cette distinction, le fruit d’un processus de sélection méticuleux, a été attribuée en reconnaissance de l’engagement inébranlable de Mze Abdou envers l’amélioration de la gouvernance financière en Afrique.

L’annonce a été faite par Paulette Kporo, PDG et Organisatrice en chef de l’événement, qui a souligné la crédibilité du processus de sélection. « Sur la base de notre modèle de notation quantitative appliqué par nos consultants et par notre jury d’experts, vous avez obtenu la note la plus élevée parmi les candidats de votre catégorie. En conséquence, nous avons confirmé votre sélection pour l’attribution du prix en tant que le meilleur ministre des finances d’Afrique », a-t-elle déclaré dans une lettre adressée à Mze Abdou.

L’impact positif de Mze Abdou sur la politique et la socioéconomie de l’Afrique a été mis en évidence par cette distinction, confirmant son rôle en tant que principal acteur de l’évolution du continent. Pour célébrer cette réussite exceptionnelle, le ministre des finances est invité à se rendre à l’île Maurice pour la cérémonie de remise des prix qui se tiendra en février de l’année prochaine.

La cérémonie sera précédée d’une conférence panafricaine de deux jours, à laquelle participeront les lauréats, ainsi que des parties prenantes soigneusement sélectionnées, afin de discuter de la qualité et des résultats de la gouvernance en Afrique. Cet événement prestigieux réunira des hauts fonctionnaires gouvernementaux, des politiciens, des dirigeants d’entreprises et d’institutions, des chefs traditionnels, des médias internationaux et des représentants de la société civile, tous désireux de soutenir les lauréats et de nouer des liens avec les acteurs clés du secteur public africain et de ses partenaires du secteur privé.



