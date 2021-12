Mouigni ne participe plus dans les réunions de l’opposition, selon Razida

Mouigni Baraka serait-il entrain de se rallier à ses militants qui veulent participer au dialogue initié par le chef de l’État pour discuter avec ses soutiens ?

Dans une interview accordée à nos confrères de fcbk fm, le porte-parole de l’union de l’opposition, du conseil national de transition et du front commun, formé par les organisations de l’opposition, a révélé que l’ancien gouverneur de l’île de la grande-comores ne participe plus depuis longtemps au réunion du front Commun : ” on ne sait pas pourquoi il ne vient plus dans les réunions du front commun. Peut-être qu’il est malade on ne sait jamais. Même s’il ne vient plus mais les autres membres de conseil national de transition sont là. Il n’y a que lui qui ne vient plus ” a t’il déclaré avant de revenir sur le conflit qui oppose Mouogni Baraka et l’ancien vice-président de Ngazidja: ” Mamadou n’a pas voulu être chef du front commun mais il était le seul qui répondait aux critères que nous nous sommes fixés ” a t’il nuancé.