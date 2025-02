Moroni tourne la page : Abdoulfatah poussé vers la sortie, Mohamed Ahmed prend les rênes de la mairie

Le 16 février 2025, selon les premières estimations, Mohamed Ahmed Assoumani a été élu maire de Moroni, succédant ainsi à Abdoulfatah Saïd Mohamed. Cette élection marque un tournant pour la capitale comorienne, avec l’espoir d’une ère de stabilité et de développement.

La victoire de Mohamed Ahmed Assoumani, tête de liste numéro 8, est perçue comme une volonté des Moroniens de tourner la page des tensions et divisions qui ont marqué le mandat précédent. Reconnu pour son expérience en tant qu’ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du gouvernorat de Ngazidja, Assoumani a su mobiliser les citoyens autour de projets ambitieux visant à améliorer l’assainissement, l’urbanisme et le développement économique de la ville.

Le gouverneur de Ngazidja, Mze Mohamed Ibrahim, a félicité le nouveau maire élu, soulignant l’importance de la collaboration entre les différentes instances pour le bien-être de la capitale. Une célébration s’est tenue le dimanche 16 février au QG de campagne de Mohamed Ahmed Assoumani, rassemblant de nombreux militants venus exprimer leur soutien et leur enthousiasme pour cette nouvelle administration.

Malgré les défis à venir, notamment les critiques concernant des irrégularités électorales soulevées par certaines listes retirées, le nouveau maire affiche une détermination à instaurer une gouvernance apaisée et inclusive.



IBM