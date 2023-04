Moroni Terminal devient Africa Global Logistics : une opportunité de développement pour les Comores

Le groupe Bolloré Africa Logistics, propriétaire de Moroni Terminal et Btl Comores, a changé de nom et se nomme désormais Africa Global Logistics (Agl). Cette annonce a été faite le 30 mars dernier à Moroni, lors d’une cérémonie qui a réuni l’ensemble du personnel de Moroni Terminal. Agl dispose d’un réseau de plus de 250 agences logistiques et maritimes, 22 concessions portuaires et ferroviaires, 66 ports secs et 2 terminaux fluviaux. Grâce à ce réseau, l’entreprise conçoit et met en œuvre des solutions adaptées aux besoins de ses clients tout au long de la chaine de valeur.

Africa Global Logistics est l’opérateur logistique de référence en Afrique et intervient dans plusieurs domaines, notamment le portuaire, la logistique, le maritime et le ferroviaire. L’entreprise est désormais membre du Groupe Msc, compagnie maritime et logistique de premier plan. Agl fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes, avec l’ambition de contribuer de façon durable aux transformations de l’Afrique.

Agl est également présente en Haïti et au Timor. La directrice des opérations à Moroni Terminal, Hanan Mohamed Hassan, se félicite de l’arrivée d’Agl à Moroni : « Cette arrivée de Msc et Agl ne peut être que positive et bénéfique pour toute la population comorienne ». Les responsables d’Agl ont annoncé qu’ils amélioreront la productivité des terminaux qu’ils opèrent au bénéfice de l’ensemble des compagnies maritimes et qu’ils développeront des solutions logistiques multimodales afin de répondre aux attentes de leurs clients.

Le président de Agl, Phillipe Labonne, s’est dit heureux de se lancer dans cette aventure au sein de la famille Msc : « Cette nouvelle marque renforce notre ambition d’être un partenaire logistique de confiance pour nos clients en Afrique et dans le monde, tout en soulignant notre engagement à innover et à participer aux côtés des Etats et partenaires de l’Afrique aux transformations du continent ». Les responsables d’Agl restent convaincus qu’avec la mobilisation constante de leurs équipes, ils parviendront à concevoir des solutions innovantes afin de créer de la valeur pour leurs clients et partenaires.

Soibah Said