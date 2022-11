Moroni se fait apprivoiser rarement en eau

Avoir de l’eau à Moroni ces derniers jours, relève d’un véritable parcours de combattant.

On parle essentiellement des zones telles Badjanani, Mtsangani ou Magoudjou.

La distribution d’eau par la SONEDE est devenu quasiment rare.

La SONEDE évoque un problème au niveau de la station de pompage Tp5 de vouvouni qui devait être réglé depuis le lundi dernier auquel s’ajoute un la présence de courant d’air dans le réseaux de distribution d’eau, empêchant l’eau d’atteindre les robinets.

CMM

