Moroni – le Pays Anesthésié ?

Ce matin , les routes étaient quasi désertes. A Moroni, les Commerces ont ouvert plus tard que d’habitude, ainsi à les boutiques de Magudjuu n’étaient pas encores ouvertes à 8h10

La présence policière était plus discrète que les jours précédents.

A 8h30, Il y avait des points de contrôle de la gendarmes sur les ronds-points Salimani/Dzahani Tsidje et le Rond-point de la Coulée.

La stratégie est -t- elle d’être moins visible aujourd’hui? La surveillance est-elle passé en mode furtif ?

Actuellement le PIGN est sur le Boulevard Karthala à Mangaani.

Aucune manifestation de l’opposition n’est à signaler.

Le gouvernement aurait -il réussi à faire peur aux opposants et à les réduire au silence?

La population attendait ou craignait beaucoup ce de 26 mai. Certains ont même joué la carte de la précaution en fermant leurs établissements école française.

L’atmosphère de la capitale a un air d’un jour de l’Ide où plane quelque chose d’indéfinissable.

