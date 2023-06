Moroni assoiffée : Les habitants en quête désespérée d’eau

Les habitants de la capitale Moroni, font face à une pénurie d’eau préoccupante cette semaine. La Société nationale d’exploitation et de distribution d’eau (Sonede) a déclaré que le manque d’eau était dû à des travaux de réparation en cours dans certaines stations de pompage. Pour remédier à cette situation, un dispositif de ravitaillement en eau par camions citernes sera mis en place dans les zones non alimentées.

La pénurie d’eau a eu des répercussions majeures sur les habitants de Moroni, avec des robinets à sec pour les sept mille abonnés de la société d’État. Les établissements essentiels tels que l’hôpital, les cliniques et les restaurants très fréquentés ont également été affectés, tous dépendant du même réseau de distribution. Cette situation a gravement perturbé de nombreuses activités.

Face à cette crise, de nombreux résidents ont été contraints de prendre des mesures drastiques. Des nombreuses personnes , ont choisi de quitter la capitale et de se réfugier dans sa ville d’origine, en raison du manque d’eau insupportable. Ils ont exprimé leur frustration quant à l’impact de cette situation sur leur vie quotidienne.

Le marché de la vente d’eau à domicile a également été touché par cette pénurie, avec une rareté croissante des bus transportant des jerricans jaunes. L’achat d’un bidon de 20 litres coûte désormais 250 francs et devient un véritable défi pour les résidents.

La Sonede avait récemment annoncé une initiative visant à généraliser les compteurs de prépaiement pour l’eau, grâce à un prêt de 140 millions de francs obtenu auprès d’une banque locale. Cependant, il est légitime de se demander si les abonnés seront suffisamment motivés pour se procurer des tickets de recharge tant que la distribution d’eau ne sera pas rétablie de manière efficace.

La direction générale de la Sonede a publié un communiqué expliquant que les travaux de réparation sur les stations de pompage TP5, RH et RB-2000 étaient en cours, nécessitant des modifications du programme d’alimentation en eau. Pour pallier cette situation, la Sonede et la société étrangère Sotravic mettront en place un dispositif de ravitaillement par camions citernes dans les zones non alimentées. Les zones concernées et le programme de ravitaillement seront communiqués dans les prochains jours.

Soibah Said