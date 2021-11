Convoqué par la gendarmerie nationale après une plainte de la mairie de Mutsamudu, le journaliste Dhoulkarnain s’est exprimé :

Enfin libre de mes faits et gestes après avoir été entendu à là gendarmerie ce mecredi matin 17 novembre et à la justice. Cela, suite à une plainte déposée contre moi par la Mairie de Mutsamudu. Cette dernière me reproche d'avoir diffusé des <<fausses informations>>, en plus de <<diffamation>> et<< provocation>>à son encontre. Elle fait allusion ici à l'affaire de la femme et du vendeur de tomate malmenés par sa police municipale.

Mon calvaire n'est pas fini pour si peu : En effet, demain encore, je serai empêché de travailler, devant être entendu par le procureur sur cette affaire, un arbre qui cache la forêt.

Dhoulkarnaine Youssouf