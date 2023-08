Mohéli : L’île oubliée dans la pauvreté endurante

Mohéli : Cette petite île ignorée, le gouvernement ne s’intéresse qu’à ce petit peuple lorsque les élections approchent. Une île où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus nombreux. Comment peut-on accepter qu’en 2023, des familles vivent encore dans des maisons faites de terre et de paille ? Prenons un instant pour observer étroitement l’état lamentable de leur aéroport.

La situation précaire à Mohéli est des plus déplorables. Cette île, souvent mise de côté dans les décisions du gouvernement, est devenue le symbole de l’indifférence et de l’abandon. Il est regrettable de constater que seuls les intérêts politiques semblent attirer l’attention des dirigeants envers ce petit peuple, reléguant ainsi les préoccupations réelles de la population au second plan.

La disparité économique qui sévit à Mohéli est une blessure profonde dans la société locale. Alors que les riches accumulent de plus en plus de richesses, la majorité de la population sombre dans une pauvreté sans précédent. Cette inégalité alarmante ne fait qu’aggraver les difficultés que rencontrent les habitants de cette île négligée.

Le logement est une autre problématique qui mérite une attention particulière. Comment est-il possible d’accepter que des familles vivent encore dans des maisons de terre et de paille au XXIe siècle ? Cette réalité est une honte pour notre société, témoignant d’un manque de volonté politique pour améliorer les conditions de vie des habitants de Mohéli. Il est grand temps d’agir et de mettre fin à cette situation indigne.

L’aéroport de Mohéli est lui aussi révélateur de l’incurie des autorités. Dans un contexte où les transports aériens se développent à une vitesse vertigineuse, il est scandaleux de constater l’état délabré de cet aéroport. Les infrastructures vétustes, les équipements obsolètes et les services quasi inexistants constituent un obstacle majeur pour le développement de cette île.

Il est donc impératif que le gouvernement reconsidère sa politique à l’égard de Mohéli. Cette île, riche de son patrimoine naturel et culturel, mérite une attention bien plus soutenue et une aide concrète. Les habitants de Mohéli ont besoin de vivre dans des conditions dignes et de disposer d’infrastructures modernes pour assurer leur croissance économique et leur bien-être.

Il est temps de tourner le dos à cette indifférence et de faire preuve de solidarité envers les habitants de Mohéli. Nous avons la responsabilité de réparer les torts passés et de redonner espoir à cette petite île oubliée. L’avenir de Mohéli dépend de notre capacité à agir de manière responsable et engagée. Ne laissons plus cette situation regrettable perdurer, il est temps d’agir pour un avenir meilleur pour tous.



N.Y.M