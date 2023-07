Mitsamiouli : Un père incarcéré pour des abus répétés sur sa fille de 10 ans.

Un homme de 55 ans, connu sous le nom d’Assoumani, a été arrêté et incarcéré à Moroni, accusé d’avoir abusé sexuellement de sa propre fille, âgée de seulement 10 ans. Les abus auraient eu lieu à plusieurs reprises à Mitsamiouli. Les autorités ont placé Assoumani en détention provisoire suite à son inculpation, pendant que l’enquête se poursuit. Pendant ce temps, la jeune victime a été hospitalisée à l’hôpital de Mitsamiouli. Elle a subi une intervention chirurgicale suite aux sévices subis. La communauté locale est sous le choc suite à cette révélation, et des mesures sont prises pour assurer le soutien et la protection de la jeune fille. Cette affaire souligne la nécessité d’une vigilance accrue et d’une action décisive contre les abus sexuels sur les enfants dans la région. »

Saïd Hassan Oumouri