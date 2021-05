“Merci Diaspora, c’est un grand pas….”

Tribune libre: Un grand pas a été franchi en ce 16 Mai 2021. AZALI a vécu la plus difficile journée de sa vie. Sa présence en France a permis de se rendre compte du sérieux de la diaspora contre la dictature et de leur détermination à chasser ce sanglant putschiste au pouvoir.

Le monde africain et européen ont été témoins du rejet de ce parasite par la population comorienne et à travers elle sa diaspora à 80% apolitique.

Il serait lâché par la France et il aurait reçu la recommandation d’abandonner son projet fou et de remettre le pouvoir comme prévu le 26 mai 2021 pour la Tournante de Ndzouani.

La France, surtout, l’Afrique et l’Europe aussi ont noté la détermination du peuple et la désobéissance civile du 17, 18 et 19 Mai mettra fin au pouvoir de la dictature, selon la même source. La France suit avec une attention particulière la progression des revendications du peuple comorien de l’intérieur comme de l’extérieur.

Pendant ce temps, la fonction publique essaie de faire pression sur les fonctionnaires anjouanais et des contrôles physiques sont décidés dès demain dans les différents services, notamment à l’éducation.

Les fonctionnaires n’ont rien à perdre car le régime Gozibi est en fin de vie et au nom de la continuité de l’Etat, tous ceux qui se plieront à la politique assassine de Gondzibi seront jugés complices de la dictature.

Donc restez chez vous les 17, 18 et 19 Mai pour prouver que les comoriens et leur diaspora ont dit Non à la tyrannie. Merci encore une à la diaspora et beaucoup de courage à Barouf, le prisonnier en or.

Ben Ali.