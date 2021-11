Menea : La marque des soins corporels doux et naturels pour toute la famille

Transformer une contrainte de son environnement en facteur de réussite, c’est le pari relevé par Mme Soifiya Hassani. Depuis le Canada, elle a lancé tout récemment la marque Menea, une marque de produits de soins corporels doux, naturels et efficaces pour les peaux sensibles et sèches, voire très sèches des nourrissons et des enfants. Une gamme pour adulte existe aussi.

Sa mission ? Contribuer à améliorer la santé de la peau dès le plus jeune âge avec des produits sans compromis sur la qualité des ingrédients.

L’origine de ce projet vient d’une expérience personnelle difficile de Mme Soifiya Hassani avec son enfant qui, dès sa naissance, avait la peau extrêmement sèche et irritée. Cette situation l’a amenée à essayer d’innombrables produits en pharmacie, malheureusement avec très peu de résultats concluants. Chimiste de formation, elle a eu un véritable choc quand elle a consulté la présence des éléments toxiques sur les produits qu’elle mettait sur la peau de ses enfants. Elle décide donc de s’orienter vers des produits naturels inspirés de ses origines, les Îles Comores, regorgeant d’une tradition riche sur les soins de la peau. Mme Soifiya Hassani a envisagé de combiner son savoir-faire en chimie et ce que la nature nous offre pour concevoir des produits sains pour la peau, tout en valorisant la richesse culturelle des Comores et du continent africain.

Les produits Menea sont 100% d’origine naturelle, vegan et hypoallergénique. Ils sont entre autres sans paraben, petrolatum, silicone, sulfate, SLS (sodium laureth sulfate), SMS (sodium Myreth Sulfate), PEG (poly éthylène glycol), EDTA (Acide Ethylène Diamine Tétra Acétique), phtalate, et colorant.

Derrière ce projet innovant, se cache l’ombre d’une femme inspirante au parcours atypique. Diplômée d’un Master en Génie Industriel en France (Marseille), Mme Soifiya Hassani mène une carrière internationale dans différents domaines appliqués à la chimie dans pas moins de quatre pays. Elle est l’une des femmes d’origine comorienne qui fait la fierté des Comores.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, elle vient de lancer une campagne de pré-vente des coffrets Menea sous forme de socio-financement. N’attendez plus pour précommander les produits Menea qui prônent l’excellence. Choisissez les produits corporels sains de Menea pour garantir autour de vous et votre famille, une peau douce en pleine santé. Voici le lien de sa campagne de prévente

https://laruchequebec.com/fr/projet/menea–pour-une-peau-saine-au-naturel

Encourageons cette belle initiative. Bon succès à Menea!

Facebook : https://www.facebook.com/soinsdemenea/

Instagram : https://www.instagram.com/les_soins_de_menea/

Source : Comorepreunariat