Menace environnementale à Ndzuani.

L’île de Ndzuani, aux Comores, est confrontée à une grave pollution marine due aux déchets plastiques et à l’utilisation du pétrole lampant. Les importations incessantes de bouteilles en plastique et de sachets, sans mesures de dépollution adéquates, ont des répercussions dévastatrices sur les récifs coralliens et la chaîne alimentaire marine. Les pêcheurs sont contraints de s’aventurer plus loin en mer pour éviter les zones polluées, mais même à plus de 100 kilomètres des côtes, ils rencontrent des déchets plastiques. Par ailleurs, l’utilisation du pétrole lampant par les pêcheurs est pointée du doigt pour ses effets néfastes sur la vie marine. Malgré les arguments de certains minimisant son impact, les scientifiques soulignent les dangers pour la faune et la flore marines, ainsi que pour les consommateurs de produits de la mer. Des efforts de recyclage et de sensibilisation sont nécessaires pour préserver les précieux écosystèmes côtiers de Ndzuani.

Saïd Hassan Oumouri