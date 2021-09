Membres du mouvement Mabedja : Le parquet explique les raisons des pousuites

Pour le chef du parquet de la République de Moroni, la marche pacifique contre la vie chère est une diversion, il y avait autre chose et il faut regarder la vidéo publié ci-dessous

Il y a exactement deux semaines, vous avez ouvert une information judiciaire contre trois personnes, issues du mouvement Mabedja et vous avez porté sur eux de lourdes accusations. Où en est-on avec cette procédure ?

Concernant cette procédure que certaines personnes ont choisi l’appellation «Mabedja», il y a lieu de clarifier certains points en ce sens. Il ya des personnes qui se servent des réseaux sociaux pour faire passer des messages tendant à faire comprendre que des poursuites sont engagées contre certains individus pour des faits de terrorisme, précisément dans cette procédure appelée communément «affaire des Mabedja». Je tiens donc à signaler qu’aucune procédure n’est engagée dans notre juridiction pour des faits de terrorisme. Par contre, Il y a des personnes qui sont poursuivies pour des faits de participation à un groupe criminel organisé, d’association de malfaiteurs et troubles à l’ordre public.

Pour vous résumer succinctement la situation. Certains jeunes de la diaspora ont affiché partout, sur les réseaux sociaux en particulier, une volonté de venir aux Comores pour faire une marche pacifique contre la vie chère. Jusque là, il n’y avait pas de problème, cependant, il se trouve que suivant les éléments en notre possession l’objectif affiché est une diversion mais ils ont envisagé et programmé un plan pour autre chose.

De quoi s’agit-il alors ?

Sans donner des détails sur ces chefs d’accusation et par respect du secret de l’information, pour répondre à cette question, je vous envoie à visualiser une vidéo faite par le secrétaire général de Mabedja, publiée sur YouTube. Sur cette vidéo, le secrétaire général a été bien clair et précis sur les raisons de leur démarche. En effet, il a déclaré que les membres du groupe Mabedja sont choqués de la manière dont les élections présidentielles du 24 mars 2019 sont passées et qu’ils estiment qu’il n’y a pas eu de vote.

Que par la suite, suivant ces propos, ils ont décidé un plan pour remédier la situation. Qu’ils ont commencé à travailler depuis plus d’une année avec des partenaires venant de partout. Au cours de son intervention, sur cette vidéo, le Sg de Mabedja a bien précisé qu’il n’allait pas tout dévoiler leur plan car il a «des points très sensibles et des points de sécurité» et que certains de leurs partenaires se trouvaient déjà aux Comores et qu’ils n’attendaient que son arrivée….

Pensez-vous que les propos tenus dans cette vidéo suffisent pour l’ouverture d’une enquête ?

Pour nous, la marche pacifique n’est qu’une diversion. Comment peut-on comprendre que ces gens là soient venus aux Comores pour manifester pacifiquement contre la vie chère!!! Suivant l’enquête préliminaire effectuée et les éléments en notre possession, une procédure d’information judiciaire est ouverte pour des faits de participation à un groupe criminel organisé, association de malfaiteurs et trouble à l’ordre public. L’information est en cours, des personnes sont mises en examen et sont entre les mains de la justice.

Il y a quelques semaines, le porte-parole du gouvernement a annoncé la tenue dans un délai très proche de l’audience pour le jugement de l’ancien gouverneur Salami devant la Cour de Sureté de l’Etat. Depuis rien n’est fait, à quand ce jugement ?

En ce qui concerne les dossiers de la Cour de sûreté de l’Etat, les affaires pendantes devant la Cour seront jugées incessamment. Pour être un peu plus précis je vous communiquerai officiellement le calendrier des audiences avant la fin de ce mois.

Mariata Moussa/ Alwatwan