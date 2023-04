MC Jean Gab’1 dévoile les détails violents de son altercation avec Kery James et Rohff

MC Jean Gab’1, le rappeur français de 55 ans, fait parler de lui sur les réseaux sociaux grâce à son impressionnante forme physique qu’il entretient grâce à sa passion pour le Street Workout. Récemment, il a accordé une interview au média Lacrim TV dans laquelle il est revenu sur une altercation passée avec Rohff et Kery James.

Lors de cette entrevue, MC Jean Gab’1 a déploré le fait qu’il n’ait pas eu l’occasion de régler ses comptes avec Rohff et Kery James en un contre un. Il a également raconté quelques anecdotes sur l’embrouille qu’il a eu avec eux.

MC Jean Gab’1 a révélé que la bagarre n’était pas seulement avec Kery James et Rohff, mais qu’elle impliquait sept autres personnes. Il a également expliqué qu’il avait été frappé au moment où il était dans une voiture, et qu’il avait été retenu par plusieurs gardes du corps qui l’avaient empêché de se défendre.

L’ancien rappeur a ensuite lancé une pique à Rohff en disant qu’il aurait préféré régler ses comptes avec lui seul à seul, car il considérait que Rohff n’avait jamais eu le courage de le faire. MC Jean Gab’1 a conclu en disant que, pour lui, Rohff et Kery James n’étaient rien.

En plus d’être un passionné de Street Workout, MC Jean Gab’1 n’a pas oublié son passé dans le rap game. Il reste un artiste respecté dans le milieu et continue de promouvoir la musculation et le sport en général. Sa forme physique impressionnante en est la preuve.