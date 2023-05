MBENİ créé sa chaîne de télévision dénommée Mbeni Neuf, ORTC est prévenu 

La ville de MBENi a encore frappé fort pour son anti-Azalisme et sa quête d’indépendance. Après avoir créé sa propre force de sécurité communale pour conccurencer l’AND, armée nationale de développement, il lui manquait une chaîne de télévision, pour devenir une ville totalement indépendante. C’est chose faite. Vous ne rêvez pas, la grande ville de Mbeni vient de monter sa propre chaîne de télévision, dénommée MBENİ NEUF qui émet des points d’actualités, qui étaient jusqu’à là une propriété exclusive de la chaîne de télévision nationale ORTC. Bravo à cette grande ville, de lumière qui montre que les villes et villages peuvent se développer et rayonner sans l’aide de l’Etat comorien