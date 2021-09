Mbechezi est viré à Beit-Salam, Samir de Tartib le remplace

Le chef de la communication de Beit-Salam Mohamed Abdou Mbechezi vient d’être viré par le chef de l’État Azali Assoumani. voici son message de remerciement qu’il vient de publier sur Facebook: “Chers amis de Facebook

Lorsque j’y suis rentré en juin 2016, je vous ai informé. J’en sors en septembre 2021, et je fais le même exercice.

Par décision du Président de la République, il a été mis fin à ma fonction de chef de la communication à la Présidence de l’Union.

Durant 5 ans et pour la première fois de ma vie, j’ai travaillé dans l’administration, au service d’un homme pour qui j’ai le plus grand estime et le plus profond respect. Des sentiments qui trouvent leurs sources et leurs forces dans plus de 20ans de fidélité, notamment dans les 10 ans de traversée du désert. Je remercie le Président de la République pour cette confiance et cette marque d’estime, tout au long de ces 5 années passionnantes à Beit Salam.

Ce fût pour moi, un très grand honneur et un privilège, que de servir mon pays, au sein de l’institution des institutions de notre République. J’y ai appris énormément de choses et je rends Grâce à Allah pour cela. J’y ai connu des gens intéressants. Et je me suis ouvert des horizons nouveaux, tout aussi passionnants, sinon plus.

Durant ces 5 ans, j’ai protégé ma liberté de pensée, de penser et de panser, ainsi que la fidélité à ma propre conscience, par un discours de vérité, de convictions et de franchise selon moi, dans les réunions où j’etais convié, dans les réunions de cabinet, ou encore dans le forum des conseillers du Président. Certainement que durant ces 5 ans, avec ce discours qui est le mien et que j’assume pleinement, j’ai dû heurté ou choqué certains. Je leur demande du fond du coeur, de ne pas m’en tenir rigueur. En tout cas pour ma part, je ne retiendrai que le positif de chacun d’eux.

Je voudrais saisir l’occasion pour remercier le coordinateur de la com, Ahmed Ali Amir pour son sens élevé des valeurs, pour sa grande capacité de management des équipes et pour sa grandeur d’ame. Nous avons fait de très belles choses ensemble, au service du Président Azali et de notre pays. J’avoue manifester une certaine fierté pour cela. Je le remercie pour sa confiance et son soutien sans faille, notamment lors de la Conférence de Paris en 2019. Qu’il trouve ici et devant témoins, l’expression de mon admiration, de ma reconnaissance et de mon amitié sincère.

J’ai également pris plaisir à travailler avec foundi Mohamed Issimaila, un homme d’une très grande qualité intellectuelle, qui m’a fait bénéficier durant ces 5 ans de son grand savoir, de son expérience politique, et sa façon toute particulière et singulière de regarder notre société, et de la comprendre.

Je remercie Dr Sounhadj, le Secrétaire général de la présidence pour les très bonnes relations professionnelles qu’il a entretenu avec moi.

Merci à tout le personnel de Beit Salam avec qui j’ai tissé de forts liens d’amitié, notamment avec le légendaire Muet de Beit Salam (Mna boubou), ainsi que la sécurité rapprochée du Président.

Merci beaucoup tout le monde.

Je suis heureux de quitter cette institution, en ayant rempli mes obligations fidèlement, sans aucun accrochage avec quiconque et sans avoir commis aucune faute professionnelle…

La vie reprend son cours!” Mohamed Mbechezi sur Facebook.

Selon un décret signé le samedi dernier, il est remplacé par le le patron de l’agence de communication Tartibou