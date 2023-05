Mayotte : le Collectif des Citoyens constate que l’opération Wuambushu piétine.

Le Collectif des Citoyens de Mayotte a dressé le bilan de la première semaine de l’opération Wuambushu, saluant l’engagement du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, dans cette reconquête républicaine. Toutefois, le Collectif déplore le manque de soutien des autres ministères, notamment celui des Affaires étrangères, accusé de ne pas défendre les intérêts de Mayotte et d’ignorer la situation tendue avec les Comores.

Le Collectif critique également le ministère de la Justice pour son silence face aux magistrats du tribunal de Mayotte, qui soutiennent la colonisation comorienne et entravent l’opération Wuambushu. Les membres du Collectif sont inquiets quant à l’efficacité de l’opération si elle se concentre uniquement sur la lutte contre la délinquance, sans s’attaquer aux bidonvilles et à l’immigration clandestine. Ils appellent le Président de la République à harmoniser l’action de l’État et à soutenir l’opération dans son intégralité pour assurer la sécurité et le développement de Mayotte.

