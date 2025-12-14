Mayotte : le chanteur Staco mis en examen pour viol sur mineure et diffusion d’images pédopornographiques risque 15 ans de prison

Le chanteur Staco a été mis en examen ce samedi soir à l’issue de sa présentation devant un juge d’instruction. Il est poursuivi pour viol aggravé par la différence d’âge et a été placé sous contrôle judiciaire. Dans un autre volet de la procédure, l’artiste bénéficie du statut de témoin assisté pour des faits particulièrement graves, à savoir un viol aggravé sur mineure de moins de 15 ans et la diffusion d’images à caractère pédopornographique.
Selon les éléments communiqués par son avocat, maître Soumetui Andjilani, les faits reprochés seraient antérieurs à la diffusion d’une sex-tape ayant récemment circulé et qui a conduit à son placement en garde à vue. L’avocat précise que son client est mis en cause pour une relation sexuelle présumée avec une mineure, élément central de l’enquête en cours. Le parquet, de son côté, se réserve la possibilité de faire appel des décisions prises à ce stade de la procédure.
Le chanteur avait été interpellé à son domicile des Hauts-Vallons le jeudi 11 décembre, avant d’être placé en garde à vue à la gendarmerie de Koungou. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur la diffusion de vidéos à caractère sexuel mettant en scène deux jeunes filles, dont l’une serait mineure. Ces images, largement relayées, ont suscité une vive émotion au sein de l’opinion publique.
