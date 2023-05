Mayotte : Kidnapping et saccage de la maison d’un résident pour avoir hébergé des migrants en situation irrégulière »

Un résident mahorais a été enlevé et sa maison vandalisée dans le village de Moinatritri. Les auteurs, soupçonnés d’être des militants locaux, reprochaient à la victime d’héberger des migrants en situation irrégulière. Cette attaque survient dans un contexte de tension croissante à Mayotte, exacerbée par la circulation sur les réseaux sociaux de vidéos et de tracts appelant à l’expulsion des migrants illégaux. Certains messages incitaient même les Mahorais à chasser les étrangers de leurs propriétés locatives, y compris dans le village de Sada, terre natale du député Mansour Kamardine. L’escalade de ces agressions et menaces intensifie une situation déjà précaire, mettant en question le silence des autorités locales et nationales. Face à une telle situation, il est urgent d’appeler à la sérénité et à la responsabilité de tous. Les auteurs de ces actes devraient être identifiés et poursuivis en justice, à l’instar des autorités comoriennes qui ont réagi promptement lorsqu’un tract incitant à l’agression des symboles français a été diffusé.

Saïd hassane Oumouri