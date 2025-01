Mayotte frappée par la tempête Dikeledi : des inondations aggravant une situation déjà précaire

Le 12 janvier 2025, l’archipel de Mayotte a de nouveau été confronté à une épreuve climatique majeure avec le passage de la tempête tropicale Dikeledi, survenue moins d’un mois après le cyclone dévastateur Chido. Alors que les efforts de reconstruction étaient à peine entamés, la nouvelle tempête a provoqué d’importantes inondations et des dégâts matériels considérables.

Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent des villages entiers sous les eaux, des routes impraticables et des familles évacuées en urgence. Parmi les zones les plus touchées, le village de Mbouini a été particulièrement éprouvé, plusieurs habitations ayant été complètement détruites par les torrents d’eau. Les sinistrés, pour la plupart déjà en situation de grande précarité, se retrouvent aujourd’hui sans abri, augmentant la détresse sociale sur l’île.

« Nous avions à peine commencé à réparer les dégâts du cyclone Chido, et maintenant tout est à refaire », témoigne un habitant. Les autorités locales ont réitéré leurs appels à la vigilance, tout en mobilisant des renforts pour venir en aide aux populations les plus vulnérables.

L’aéroport international de Mayotte, endommagé lors du passage de Chido, a de nouveau été fermé. Les écoles et certains centres de santé ont dû interrompre leurs activités en raison des inondations et des coupures d’électricité. Les routes reliant les principales communes sont pour beaucoup impraticables, isolant plusieurs localités et compliquant les opérations de secours.

Les équipes d’urgence ont été renforcées pour tenter de limiter les dégâts humains et matériels. Plus de 4 000 personnels ont été mobilisés, tandis que des associations et des ONG locales s’organisent pour fournir une aide alimentaire et matérielle aux sinistrés.

La double épreuve infligée à Mayotte par le cyclone Chido et la tempête Dikeledi a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures locales face aux phénomènes climatiques extrêmes. Si la solidarité s’organise autour de l’île, les besoins en aide humanitaire demeurent considérables.

Les images bouleversantes diffusées sur les réseaux sociaux, montrant des maisons effondrées, des routes englouties et des habitants désespérés, témoignent de l’urgence de la situation. La question de la résilience de Mayotte face aux aléas climatiques revient désormais au centre des préoccupations.

Face à cette nouvelle catastrophe, les habitants de l’île espèrent un soutien rapide et durable, afin de pouvoir reconstruire et envisager l’avenir avec plus de sérénité.

ANTUF Chaharane