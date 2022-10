Marseille: une femme violée en pleine rue, un homme interpellé

Immédiatement interpellé par les policiers, le mis en cause était inscrit au fichier des personnes recherchées, sans domicile fixe et visé par une obligation de quitter le territoire français.

Rapidement, les forces de l’ordre descendent de leur véhicule et découvrent une femme, dénudée et blessée au visage (un cocard) en train de se débattre d’un homme qui tenait un préservatif dans la main.

Please follow and like us: