Marée humaine et accueil en fanfare réservés au président ORANGE

Le président du parti ORANGE, Mohamed Daoudou, était de retour à Moroni ce samedi 26 mars 2022, après une longue absence. A cette occasion, les militants et sympathisants de sa formation politique lui ont réservé un accueil à la hauteur de l’événement avec plus de trois cents véhicules et une centaine des bus. En effet, une vague orange formée de plus deux mille personnes tout catégories confondues, en particulier des jeunes, a déferlé à l’aéroport international de Hahaya en son honneur. Après cet accueil, un grand rassemblement a eu lieu à Moroni à l’hôtel Le Retaj.

Ici, après avoir souhaité la bienvenue au leader, Monsieur Mhoumadi Mgomri Vice-président d’ORANGE a remercié les militants et sympathisants pour leur mobilisation et rappelé que le Parti ORANGE “est bien là” et reste une “force de proposition”. Selon le Vice-président de la formation politique de l’ancien Ministre de l’Intérieur le président du parti était absent du pays pour des raisons de santé contrairement à ce qui a été véhiculé par certains des adversaires du parti auxquels Mr Mgomri a mis en garde et les a demandé de “prendre leur responsabilité”.

Pour sa part, l’ancien ministre de l’Intérieur, dans son allocution, a tout d’abord présenté ses “condoléances les plus attristées” aux familles et aux proches des victimes du crash de AB aviation et a remercié les militants et sympathisants et le bureau politique du parti, en particulier, pour l’organisation de l’accueil.

Ensuite, Mohamed Daoudou s’est exprimé sur le dialogue national inter-comorien pour rendre hommage aux représentants du parti qui ont pris part à cet “important événement pour défendre les propositions du parti”. Il a “tenu à rappeler” que le parti ORANGE a pris part à ce rendez-vous pour “réaffirmer son engagement indéfectible en faveur de la paix, de la cohésion nationale et sociale et de la stabilité, d’une part, et, de l’autre, pour “accompagner toutes les initiative qui seront prises en faveur du développement du pays”.

Selon lui, en effet, “rien doit empêcher d’engager des discussions qui aideront à surmonter les difficultés auxquels le pays fait face”. Le président a, en outre, appelé à l’unité du pays et au rassemblement. Faisant allusion à la situation actuelle en Ukraine, que mal gré la guerre mais les parties discutent pour trouver une solution et arrêter cette guerre. Et de se demander ‘’pourquoi cela ne serait il pas possible dans notre pays’’ ?

Il a soutenu l’idée que “comme le prédisent les études, les conséquences de cette guerre allaient être difficiles et que l’Afrique sera le premier à être impacté. Pour faire face à cette situation “tous les enfants” avaient l’obligation de s’unir et réfléchir à des solutions adaptée pour y faire face.

En fin, il faut noter qu’à l’occasion de l’arrivée du président de ORANGE, la ville de Tsidjé a, également, organisé un grand rassemblement en l’honneur du président du parti Orange et de son épouse. Ce dimanche les inconditionnels de Mohamed Daoudou dans le quartier de Bacha à Moroni, son fief historique, ont célébrés à leur tour le retour de leur étoile montante et protégé par un grand rassemblement. Mohamed DAOUDOU reste toujours populaire et pour rappel le leader du parti ORANGE devait arriver à Moroni Moroni, le samedi 18 mars mais ce dernier avait reporter son voyage mais toujours est-il que des militants s’étaient rendu à l’ aéroport rien que pour témoigner leur indéfectible soutien et accueillir ainsi leur leader.