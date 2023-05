Marché économique commun : Entretien entre le président comorien Azali Assoumani et le Secrétaire général de la Zlecaf

Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), a récemment effectué une visite de travail aux Comores et s’est entretenu avec le président Azali Assoumani, également président en exercice de l’Union africaine. Lors de leur rencontre, ils ont discuté de la mise en place de la Zlecaf et des priorités pour les Comores, notamment l’économie bleue, l’exportation de vanille et le prix du girofle.

Wamkele Mene s’est dit satisfait de l’engagement de l’Union des Comores dans la mise en œuvre de la Zlecaf, notant le soutien continu du président Assoumani et la préparation du secteur privé comorien. Le secrétaire général a également évoqué la tenue de réunions techniques avec les ministres du continent africain à Moroni en novembre prochain.

D’après le secrétaire général du gouvernement comorien, l’objectif de cette visite était de discuter des prochaines étapes à suivre et de la mobilisation du pays pour la réussite du projet. Wamkele Mene a également souligné la nécessité d’élaborer un agenda pour faire avancer le processus, car six pays n’ont pas encore ratifié l’accord et un pays n’a pas signé le protocole, dont certains sont en conflit, comme le Soudan et la Libye.

ANTUF chaharane