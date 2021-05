Manifestation des élèves et des enseignants d’une école primaire

Manifestation des Élèves et Enseignants de l’Ecole Primaire de la Coulée Contre le Dépôt d’Ordures à l’Entrée de l’Ecole.

Comme on le sait, et cela malgré les promesses de la mairie de Moroni d’organiser le ramassage des ordures, les dépôts d’ordures sauvages n’ont pas diminué.

Aujourd’hui c’est les enfants du primaire qui expriment leur ras le bol.

Nos enfants méritent d’apprendre dans de bonnes conditions, sans danger pour leur santé.

Laisser un dépôt d’ordures à l’entrée d’une école primaire fréquentée par des enfants de 6 à 12 ans est tout simplement irresponsable.

