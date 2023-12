Mandza: Des élèves du collège et du  lycée  sensibilisés aux droits et à la protection des enfants contre les violences. 

L’association Planète Réfugiés Droits de l’Homme en collaboration avec l’ambassade de France dans le cadre du programme, avec la société civile comorienne a organisé une sensibilisation aux droits et à la protection des enfants de toutes les violences à l’Ecole Privée Prince Saïd Ibrahim (EPPSI) à Mandza.

Afin de lutter contre le phénomène et pour que les élèves arrivent à le définir, l’établissement EPPSI a accepté d’accueillir l’association Planète Réfugiés Droits de l’homme et la société civile pour une séance de sensibilisation sur les droits de l’enfant.

En effet, la session s’est déroulée en diferentes parties, d’abord la présentation de l’association, ensuite une séance des questions réponses.

Selon vous, quels sont les droits des enfants? Pouvez-vous identifier les différents types de violences ? » demande Djamal abdoulkarim, l’un des membres de l’association, aux élèves de l’école privée de Mandza, après les avoir distribué un texte d’une histoire d’un enfant subi de violences. Les enfants présents dans la sensibilisation apportent une série de réponses.

« Les échanges étaient pertinents, car parfois, on a des enfants qui sont complètement à côté du sujet. C’est une école hyper interactive, ça fait plaisir, on part sur une note positive », se sont réjouit les membres des défenseurs de droits de l’enfant.

« Les plus gros acteurs, ce sont les enfants, ce sont eux les premiers à voir. C’est important qu’ils s’imprègnent du problème. Avec ces sensibilisations, ils ne pourront pas dire qu’ils n’étaient pas informés. C’est bien l’âge pour parler de cela, ils sont encore à l’écoute. Puis, plus tôt on leur parle, mieux ils réagissent et plus tôt la parole peut se libérer », rapporte Eliyachourtu Mohamed, représentant du directeur général de l’établissement.

Quant aux élèves présents , ils ont montré leurs satisfactions et leurs engagements. » Pour moi, c’est une opportunité de suivre de telles sessions de sensibilisation. Ça nous permet de connaître davantage nos propres droits, les différents types de violences et aussi être capables de les réclamer et les dénoncer une fois que des telles choses arrivent à n’importe qui d’entre nous », a souligné un élève.

Pour rappel, Planète Réfugiés Droits de l’Homme est une association qui intervient sur la formation et la sensibilisation sur les droits de L’Homme. Elle anime partout dans le monde des sessions de formations en faveur de la société civile, et aussi des journalistes. L’association et les organisations de la société civile ont mis en place tout au long de ce mois de décembre, une caravane de sensibilisation dans certains établissements scolaires de tous les trois îles pour sensibiliser les élèves aux droits de l’enfant. « Le but, c’est que les enfants puissent savoir quand quelqu’un parle ou subie de violences, comprendre d’où ça vient et jusqu’où ça peut aller », expliquent les formateurs.

Sefrick Abdou