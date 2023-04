Maître Mzimba: ce monsieur vient de trahir les Comores.

Dans une récente interview réalisée par Oubedilah Mchangama sur la chaîne d’information comorienne FcbkFM, Maître Mzimba a créé la controverse en déclarant que les Comores devraient cesser de revendiquer Mayotte, car l’île a choisi son destin en optant pour rester française. Cette déclaration a été perçue comme une trahison envers les Comores.

Maître Mzimba est un avocat réputé au sein du Cabinet Mzimba et un ancien ministre des Affaires étrangères des Comores. Il a également été président de la commission de l’Océan Indien.

Il est important de rappeler que lors du référendum de 1974, la question posée aux populations des quatre îles était de savoir si elles souhaitaient rester une colonie française ou devenir indépendantes. Les Comores ont répondu à plus de 90% en faveur de l’indépendance. La question était posée globalement aux quatre îles et non individuellement.

Le litige entre Mayotte et les Comores a été tranché par le droit international dans les années 70. Les instances internationales considèrent toujours aujourd’hui Mayotte comme faisant partie de la nation comorienne. La présence française à Mayotte repose sur une supériorité militaire et non sur une légitimité juridique, éthique ou morale.

En tenant de tels propos, Maître Mzimba a trahi son pays et soulevé des questions sur sa loyauté envers les Comores. Lui accorder notre confiance pourrait être risqué, car il pourrait nous trahir une fois de plus.

Saïd hassane Oumouri