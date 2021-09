L’homme providentiel est apparu sur les réseaux. L’opposant qui a baisé la main d’Azali a refait surface sur les réseaux sociaux après la libération des membres Mabedja.

Depuis plusieurs mois, Salim Saandi avait disparu et il refait surface pour peut être le dialogue national. Il est le seul opposant à accepter Azali comme président et s’il s’était autoproclamé leader de l’opposition. Il amuse souvent les internautes par ses prises de position variables et incohérentes.