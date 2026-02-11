Madjadjou et Malouzini sous haute surveillance : la gendarmerie frappe fort contre les trafics

La gendarmerie a lancé, mardi soir, une opération de pacification dans les quartiers de Madjadjou et Malouzini, dans le but affiché de rétablir l’ordre et de lutter contre les activités illicites. Cette descente s’est soldée par l’interpellation de plusieurs personnes et la saisie de quantités de drogue ainsi que de boissons alcoolisées.
D’après les autorités, cette intervention s’inscrit dans un plan de sécurisation plus large visant à renforcer la présence des forces de l’ordre dans les zones considérées comme sensibles. L’objectif est clair : endiguer les trafics, prévenir les violences et restaurer la tranquillité publique.
Sur le terrain, les gendarmes ont procédé à des contrôles ciblés et à des fouilles. Des sources sécuritaires indiquent que les produits saisis seront analysés et que les personnes arrêtées feront l’objet d’investigations approfondies afin d’identifier d’éventuels réseaux.
Dans ces quartiers, où certains habitants dénoncent depuis plusieurs mois l’insécurité et la prolifération de substances prohibées, l’opération a été perçue comme un signal fort. Les autorités assurent que ces actions vont se poursuivre et s’intensifier, afin de garantir un environnement plus sûr aux riverains et de décourager toute activité illégale.
