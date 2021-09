Mabedja : Ont-ils le droit de manifester aux Comores ? Que dit la loi ?

Tribune: Le droit de manifester est un droit fondamental reconnu et protégé par des textes nationaux et internationaux garanti par la loi et son inscription dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’article 10 souligne : “Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi”

Pour notre armée, elle doit obéir aux ordres, certes, mais dans le respect des lois et des conventions nationales et internationales.

Pour finir, sachons que nos aspirations pour l’union des Comores de demain que nous voulons, un pays prospère et émergeant fondée sur la croissance économique, la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme, de justice et d’état de droit, le développement durable, la stabilité énergétique, la capacité de transformer radicalement la pêche et notre l’agriculture pour permettre à nos quatre îles de se nourrir et d’être un acteur majeur en tant qu’exportateur net de produits alimentaires, ne pourrons se faire sans la volonté du peuple comorien de se réconcilier, se pardonner, accepter d’ouvrir la voix du dialogue avec les autorités du pays, de combattre sans relâche la corruption et les inégalités sociales dans tout le territoire national.



Mohamed Salim